السوداني يوجه بحسم متعلقات تعويض ذوي ضحايا مركز "نقاء" الناصرية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بالإسراع في حسم وحل جميع المتعلقات التي تخص تعويض أهالي ضحايا فاجعة حريق مركز النقاء في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، ممثلين عن أسر ضحايا حادث الحريق الأليم لمركز النقاء في مدينة الناصرية، بحضور محافظ ذي قار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع السوداني، بحسب البيان، إلى شكاوى ذوي الضحايا ومطالباتهم الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحقوقهم، موجهاً الجهات المعنية، بـ"الإسراع في حسم وحل جميع المتعلقات التي تخص تعويض أهالي الضحايا، بضمنها اتخاذ السياقات القانونية من أجل احتساب ذويهم المتوفين جراء الحادث الأليم شهداء أسوة بأقرانهم الذين قضوا بأحداث مشابهة".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة أخذت على عاتقها تقديم الرعاية لجميع المواطنين وذويهم، خصوصاً الذين تعرضوا إلى حوادث تسببت في وفاتهم أو إصابتهم وعدم القبول بأي تقصير في هذا الجانب".

وكان ذوو ضحايا مركز النقاء، قد تظاهروا الأسبوع الماضي، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح، كما أغلقوا دوائر مؤسسة الشهداء والصحة في الناصرية، إضافة إلى إغلاق مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة ذي قار.