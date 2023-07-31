السوداني يوجه بتوفير الأدوية لمراكز الأمراض السرطانية والقلبية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بإعطاء الأولوية لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بـ"الأدوية والمستلزمات الطبية"، خصوصاً المراكز الصحية التخصصية للأمراض السرطانية والقلبية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً خُصص لمتابعة أولويات مشاريع القطاع الصحي وسير الأعمال التنفيذية، والمشاريع المتلكئة التي تشهد استكمال تنفيذها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، بحث الاجتماع، سبل تذليل العقبات المالية التي تواجه مشاريع المستشفيات والبنى التحتية للقطاع الصحي، ووسائل تنفيذ الإدارة المشتركة للمستشفيات وإدخالها الخدمة.

وجدّد السوداني، توجيهاته بضرورة "تولّي الجهاز الصحي معالجة كلّ ما يتعلق بمعاناة المواطنين، في ما يتصل بتوفير الخدمات الصحية الأساسية، والعمل المستمر على تطوير مستوى الخدمة المقدمة لهم"، مؤكداً أهمية القطاع الصحي، وما يشكله من ركن أساس في الخدمات التي يوفرها الجهاز الحكومي للمواطنين.