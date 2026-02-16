السوداني يوجه بتنفيذ قرارات تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء "المنتهي الولاية" محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجهات الحكومية كافة بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، استضاف الاجتماع وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة مقترحات تعظيم الإيرادات من هذا القطاع.

وبشأن تجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، استضاف الاجتماع ممثل وزارة النفط، حيث وجّه السوداني باستمرار دعم الغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز بمواصلة تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تسعى للتحول من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة.

وفي ملف الدعم الحكومي للطاقة، استضاف الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من كوادر الوزارة، لمناقشة مقترحات تعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك، إذ وجّه السوداني بالاستمرار في تحويل جباية الأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وتطبيق ذلك تدريجياً على الجبايات الأخرى.

كما ناقش الاجتماع ملف تسجيل المركبات الداخلة إلى البلاد، بحضور المدير العام للهيئة العامة للمنافذ الحدودية، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك، والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه، لبحث أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام.