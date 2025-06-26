السوداني يوجه بتعيين الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا وفق الآلية الجديدة

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مجلس الخدمة الاتحادي بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا وفق الآلية الجديدة المقدمة من قبل مجلس الوزراء "بما يضمن العدالة والشفافية لتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل وبمواقعها الصحيحة".

جاء ذلك خلال لقائه محي مرتضى القزويني، حيث جرى استعراض آلية عمل المجلس الجديد وتنظيمها في ملف التوظيف في وزارات ومؤسسات الدولة، بشكل يسهم في رفدها بالكفاءات والطاقات الشبابية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي بذل الجهود لتعزيز دور المجلس في مجال بناء القدرات الإدارية ورفد المؤسسات الحكومية بالدماء الجديدة، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة.