السوداني يوجه بتعطيل الدوام في العراق

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

وكانت وزارة التربية العراقية، قد خولت بوقت سابق من اليوم، المديرين العموميين بتقدير موقف دوام المدارس في المناطق المختلفة التابعة لمديرياتهم، بشأن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في بغداد والمحافظات، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية وغرق بعض مناطق البلاد.

وبوقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت محافظات صلاح الدين، الأنبار، ذي قار، واسط، والنجف، الديوانية، وبابل، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين، بسبب موجة الأمطار التي تضرب حاليا معظم مناطق البلاد.

وتوقع الراصد الجوي العراقي، صادق العطية، مساء اليوم الأحد، أن يستمر هطول الأمطار لغاية يوم غد الاثنين، لا سيما في المناطق الوسطى من البلاد.