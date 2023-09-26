السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم 3 تشرين الاول المقبل

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي بمناسبة العيد الوطني.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان السوداني وجه بالتعطيل يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

والعيد الوطني العراقي هو يوم اُقترح سنة 2008 اتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول سنة 1932.