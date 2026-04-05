السوداني يوجه بتطوير منظومات الدفاع الجوي لتعزيز أمن الأجواء العراقية

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي ورفع مستويات الاستعداد والتدريب، بما ينسجم مع التطورات الإقليمية ويعزز أمن الأجواء العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي، بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض إجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها، بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية.

وأكد السوداني حرص الحكومة على تطوير القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات، وحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني.

وكان مجلس الوزراء "منتهي الولاية" برئاسة السوداني، قد أقر يوم الثلاثاء الماضي التعاقد على شراء منظومات دفاع جوي واستكمال متطلبات تشكيلات هذا الصنف العسكري، كما بحث إجراءات استئناف حركة الطيران المدني في الأجواء العراقية وفق شروط الأمن والسلامة.