السوداني يوجه بتشكيل فريق حكومي لإعادة العراقيين العالقين في الخارج

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بتشكيل فريق لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.

وذكر مكتبه، في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني وجه بتشكيل فريق برئاسة سلطة الطيران المدني وعضوية وزارتي الخارجية والنقل وقيادة العمليات المشتركة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد".

هذا وكشف عراقيون عالقون في جورجيا، يوم الاثنين، عن عدم قدرتهم على العودة نتيجة إغلاق الأجواء العراقية إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

ووفقاً لإفادات عدد من العالقين، فإن أعدادهم تجاوزت الـ500 شخص، معظمهم من الأطباء والموظفين والمشاركين في مؤتمرات ومهام عمل رسمية أو خاصة.

وسبق أن ناشد العديد من العراقيين العالقين في لبنان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، السلطات العراقية بالتدخل الفوري من أجل إجلائهم، مؤكدين أن السفارة العراقية لدى بيروت لم تفتح أبوابها لهم.

ودعت السلطات العراقية المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج أو العالقين في عدد من الدول إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية العراقية، وذلك لغرض الحصول على التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة المطلوبة.