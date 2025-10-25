السوداني يوجه بتشغيل مطار الموصل مؤقتاً مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشغيل مطار الموصل مؤقتا، مطلع الشهر المقبل.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، وجّه بتشغيل مطار الموصل الدولي بشكل مؤقت عبر رحلات داخلية، لحين حسم ملف التعاقد مع الشركة المشغلة".

وأضاف أن "التوجيه الحكومي يقضي بتشغيل المطار بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات، وبدء الرحلات الداخلية بين المحافظات العراقية اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل".

كما أشار الدخيل، إلى أن "لجنة التعاقد ما زالت تدرس العروض المقدمة من الشركات المشغلة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز حركة النقل الجوي وخدمة أبناء نينوى ريثما يُحسم ملف التشغيل بشكل نهائي".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تموز/ يوليو الماضي، مطار الموصل الدولي، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان.

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل قد اعلن، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.