السوداني يوجه بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للكهرباء

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة خلال المدة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "السوداني وجه بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز".