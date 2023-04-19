السوداني يوجه بتذليل عقبات تأهيل مداخل بغداد ويشدد على الفحوصات المختبرية قبل المباشرة بالأعمال

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية بتذليل المعوقات التي اعترضت تأهيل مداخل مدينة بغداد، مشدداً على إجراء الفحوصات المختبرية لكل الأعمال قبل المباشرة بها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى زيارة إلى موقع العمل في مدخل بغداد الشمالي بغداد- الموصل، واطّلع على سير أعمال التأهيل والتطوير ميدانياً.

وأشار إلى أن السوداني عقد اجتماعاً مع الشركة المنفذة للعمل، بحضور محافظ بغداد والمديرين العامّين في المحافظة، وعدداً من المستشارين الفنيين والقادة الأمنيين، واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل التنفيذ، ومتابعة ما تم إنجازه من توجيهات سيادته خلال الاجتماع الذي عُقد في 27 آذار الماضي، وشُخّصت فيه المشكلات والمعوقات التي كانت تعترض التنفيذ.

وأكد السوداني على اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات، فضلاً عن توجيه الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، نحو تذليل المعوقات التي اعترضت تنفيذ مشاريع المداخل المتلكئة والمتوقفة منذ أعوام عدة، وتسببت بتفاقم معاناة المواطنين خلال دخولهم أو مغادرتهم العاصمة.

وأشار السوداني إلى انطلاق العمل بعد عطلة عيد الفطر، على طول الطريق البالغ 33 كم، الذي يشهد جزءٌ منه حاليا، أعمال صبّ وأعمالاً ترابية وإكساء، مثمناً جهود العاملين وحرصهم على تسهيل انسيابية حركة المواطنين، من خلال إنشاء طرق بديلة لسير عجلات المواطنين، داعياً الجميع إلى التعاون بهدف سرعة إنجاز المشروع.

وجدد السوداني تأكيده بشأن تصميم الحكومة على تنفيذ مشاريع مداخل العاصمة، في أسرع وقت ممكن، كونها مشاريع مهمة للمواطن، فضلاً عن أهميتها بالنسبة للمحافظات.

ووجّه بأن يكون التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة، مشدداً على الشركات المنفذة بإجراء الفحوصات المختبرية لكل الأعمال بدءاً من الأعمال الترابية والطبقات الساندة والصبّ بالكونكريت، وانتهاءً بأعمال الإكساء، من أجل ضمان استدامة هذا المنجز النهائي.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى ما أُنجز في المدخل الشمالي للعاصمة من قبل محافظة بغداد، والشركة المنفذة التي تبنت تنفيذ أعمال واسعة في أكثر من موقع، وذلك في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة، وقد تم تجاوز المعوقات التي كانت تشكل عقبة حقيقية أمام إنجاز الأعمال.