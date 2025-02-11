السوداني يوجه بتحقيق عاجل في وفاة طفلين قرب مشروع مجسرات ببغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، توجيهاً إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفتح تحقيق عاجل في وفاة طفلين بسقوطهما في فتحة صرف صحي بإحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "وجه وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة طفلين بعد سقوطهما في فتحة صرف صحي قرب أحد المشاريع في بغداد".

وأضاف، أن السوداني وجه أيضا "بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الحادث".

وصباح اليوم، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بانتشال جثتي طفلين من بركة مياه ثقيلة في بغداد، تابعة الى الشركة المنفذة

لمجسرات البيجية ضمن منطقة المنصور، وهما من مواليد 2016.