السوداني يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء

شفق نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزارة الكهرباء بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء، ولاسيما ما يخص الأحمال العالية وأصناف التجاري والصناعي والزراعي المجهزة بالطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمتابعة ملف جبابة الكهرباء، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين، والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان، أن الاجتماع ناقش ايضا حساب قيمة الطاقة المجهزة والطاقة المقروءة، ومقارنتها بمقدار الجباية الفعلية، والمراجعة العامة لمقدار الجباية الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين في جميع أنحاء البلد، وقياس مقدار الطفرة المتحققة فيها.

وكان السوداني قد بحث في شهر تموز/ يوليو الماضي مع وزارة الكهرباء العمل على تفعيل جباية الأجور لتعزيز إيرادات الوزارة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بإعفاء 15 مديرا عاما في في وزارة الكهرباء، بسبب التلكؤ في الجباية ومتابعة الهدر.

كما وجه في حينها "وزارة الكهرباء بأن يكون ملف حصر الضائعات وتحقيق الجباية على رأس مهام مديري مراكز وفروع التوزيع".

يذكر أن وزارة الكهرباء دائما ما تشكو من عدم دفع المشاركين في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية أجور استهلاك الطاقة المترتبة عليهم، وتؤكد تفاقم الديون في هذا الجانب والتي تصل الى مليارات الدنانير مما يؤدي الى تعطيل عجلة تحسين واقع إمداد الطاقة في البلاد.