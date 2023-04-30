السوداني يوجه باستخدام المواطنين طرق المنطقة الخضراء في بغداد

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، يوجه بالسماح للمواطنين بزيادة ساعات استخدام طرق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تسعى إلى تبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل، من بينها تخفيف العبء عن المواطنين وجعل انسيابية في حركة الشارع وانسيابية المرور.

وأضافت، "وعليه وجه القائد العام للقوات المسلحة بأن يسمح للمواطنين الكرام باستخدام طرق المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وفق رؤيته الى القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة وتمديد ساعات الاستخدام بهدف تسهيل الحركة للمواطن فيها".

وتسمح السلطات الامنية العراقية بفتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركة سير مركبات المواطنين عند مداخل ومخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، وساحة دمشق (العلاوي) باتجاه الجسر المعلق، الحارثية، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً.