السوداني يوجه الموظفين والطلاب في عموم العراق بوقف تضامنية مع ضحايا مستشفى غزة

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الموظفين والطلاب في عموم العراق بوقف تضامنية مع ضحايا مستشفى "المعداني" في غزة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني وجه الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة ومرافقها وتشكيلاتها كافة، وطلبة الجامعات والمدارس في عموم العراق، بأداء وقفة تضامن وحداد يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحا في أماكن الدوام، ولاءً وإجلالاً للأرواح البريئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، التي سقطت بالعدوان الصهيوني الغاشم على المستشفى المعمداني في قطاع غزّة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 500 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وادانت الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استهداف مستشفى المعمداني في غزة.

وأعلنت الحكومة العراقية حداداً عاماً في البلاد.