السوداني ممتعض من رؤساء الحكومات المحلية لتعطيلهم الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أظهر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ما يبدو امتعاضا من تكرار تعطيل الدوام الرسمي مؤخرا في المحافظات العراقية من قبل رؤساء الحكومات المحلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان اليوم، إن السوداني وجّه المحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس.

وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي، وفقا للمتحدث.

وعطلت 8 محافظات بينها العاصمة بغداد الدوام الرسمي يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2024، ومع بدء الموجة الباردة التي تضرب البلاد بادرت بعض ادارات المحافظات أيضا في تعطيل الدوام وخاصة في المدارس.