السوداني يوجه المالية بإطلاق مستحقات الموظفين بعيدا عن موازنة 2025 (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت النائبة نهال مرشد، يوم السبت، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على إطلاق مستحقات الموظفين من علاوة واحتساب شهادة ونقل خدمات، بعيدا عن إقرار جداول موازنة العام الحالي.

وجاء في طلب النائبة للسوداني، وورد لوكالة شفق نيوز: "نشير الى كتاب وزارة المالية ذي العدد 555 في 12/ 1/ 2025، المتضمن إيقاف ما تم ذكره انفاً لغاية إقرار جدول الموازنة لعام 2025 وما ترتب عليه من تبعات سلبية اثرت على حقوق الموظفين التي اتاحتها لهم الموارنة الثلاثية، يرجى من دولتكم اصدار قرار اطلاق مستحقات الموظفين وحقوقهم كافة من علاوة وترفيعات واحتساب شهادة ونقل الخدمات بين مؤسسات الدولة كافة، والايعاز الى وزارة المالية بذلك".

وقد تضمن الكتاب تهميش السوداني، لوزارة المالية بـ"إجراء اللازم".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".

هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن "من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".