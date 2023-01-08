السوداني يوافق على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء في ذي قار (وثيقة)

شفق نيوز / أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، يوم الأحد، موافقة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على انشاء محطة إنتاج للكهرباء، بطاقة 3000 ميغاواط، في المحافظة.

وأوضح الغزي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموافقة جاءت بناءً على الطلب المقدم من قبله، وبعد إكمال استحصال الموافقات الأولية وتخصيص المساحة المطلوبة".

وتابع: "لدينا مسعى طموح لإنهاء معاناة أبناء المحافظة من انقطاع التيار الكهربائي، وحل أزمة الطاقة بشكل نهائي"، مؤكداً أن "المشروع يعد من أهم مشاريع المحافظة وأكبرها منذ تأسيسها، حيث تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وسيرفع إنتاج الناصرية من "850 ميغاواط إلى 3850".