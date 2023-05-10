السوداني يوافق على مقترحات طرحها شمة والبحراني

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على مقترحات طرحها الموسيقار نصير شمة والنحات أحمد البحراني.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم شمة والبحراني، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وبين البيان، أن الفنانين استعرضا عددا من مشاريعهما الثقافية لإدامة الفعل الثقافي في العراق في مجالات الموسيقى والنحت والفن التشكيلي، والجهود المبذولة من أجل استثمار الفن بكل أنواعه، لخدمة القضايا الوطنية، ومعالجة الكثير من الظواهر والأزمات.

ورحب رئيس الوزراء بالفنانين المبدعين، وأشاد بابداعهما الفني، الذي عكس الصورة المشرقة للعراق في المحافل الفنية العربية والدولية.

وبحسب البيان، أثنى السوداني، على مقترحات المشاريع المطروحة، والتي تجسد رسالة الفن الأساسية في التأثير الإيجابي بالفرد والمجتمع، ودوره في صنع الإبداع ودعم قضايا البلد.

ووافق على عدد من الأفكار والمقترحات التي طرحها الفنانان، يخص جانب منها مشاريع خيرية وإنسانية، ستأخذ طريقها للتنفيذ مستقبلاً.