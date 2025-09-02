السوداني يوافق على فتح "الخسفة" ومطالب عدة بنينوى (وثائق)

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على جملة مطالب تخص دعم الفلاحين وتعويض المتضررين وملف المقابر الجماعية.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الموافقة تضمنت صرف أكثر من 179 مليار دينار عراقي لمستحقات الفلاحين عن تسويق 292 ألف طن من الحنطة للموسم الزراعي الماضي، فضلاً عن تخصيص نحو 644 مليار دينار لتعويض أكثر من 59 ألف معاملة متضررين من العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية".

وأضاف أن "الموافقة شملت أيضاً تخصيص أكثر من 27 مليار دينار من الموازنة التشغيلية لفتح حفرة الخسفة جنوب الموصل، التي استخدمها تنظيم داعش مقبرة جماعية لآلاف الضحايا، تمهيداً لإنصاف عوائلهم وتوثيق الجرائم".

وأشار المحافظ إلى أن "هذه الخطوات تمثل دعماً جوهرياً للفلاحين وإنصافاً للشرائح المتضررة".

وحصلت شفق نيوز، على وثائق رسمية تؤكد حجم المبالغ المخصصة والقرارات الحكومية ذات الصلة.

وتأتي هذه التطورات عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الموصل مطلع الأسبوع الجاري، والتي شهدت افتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة، ضمن مشروع “إحياء روح الموصل” بإشراف اليونسكو وبتمويل من دولة الإمارات.