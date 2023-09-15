السوداني يوافق على شمول محافظة الديوانية بمبادرة المصرف العقاري

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، يوم الجمعة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على شمول محافظة الديوانية بمبادرة المصرف العقاري.

واكد مكية، في بيان اليوم أن "السوداني وافق على شمول محافظة الديوانية بمبادرة المصرف العقاري للسكن كون المحافظة تعاني من ظروف اقتصادية إستثنائية، وعدم قدرة المواطن على شراء الوحدات السكنية بدون المبادرة".

وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية و زراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة .