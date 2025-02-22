السوداني يوافق على تشغيل مشروع ينقذ سلة خبز العراق (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، يوم السبت، استحصال موافقة رسمية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إنه استحصل موافقة رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة بغداد، على "تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي يغطي أكثر من 250 ألف دونم" غربي نينوى، بعد توقف دام أكثر من شهر هدد سلة خبز العراق.

وأكد الشمري، أن المشروع الذي من شأنه تعزيز الثروة الزراعية وتنمية الاقتصاد الوطني، سيعود بالنفع الكبير على المزارعين وعائلاتهم، كما سيسهم في دعم الناتج القومي.

وجاء القرار، بعد توقف المشروع، الذي أثار قلق المزارعين بشأن الأمن الغذائي في البلاد، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل أيام للمطالبة باستئناف التنفيذ في ناحية ربيعة.

واكد محتجون، ان إيقاف المشروع يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي وسلة خبز العراق.