السوداني يوافق على تشغيل متحسسات التلوث في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تشغيل أجهزة الاستشعار لفحص التلوث البيئي في المحطات الإنوائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على اتخاد ما يلزم بشأن تشغيل الاجهزة المدعمة بمتحسسات فحص التلوث البيئي في المحطات الانوائية المنتشرة في عموم البلاد".

وأضافت "هذه الخطوة لها أهمية كبيرة في ظل تزايد التلوث البيئي وتأثيره على الصحة العامة والبيئة في العراق، حيث توفر فرص لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة والتحذير المبكر لحماية الصحة العامة، كونها تساعد على اطلاق تحذيرات مبكرة عند تجاوز مستويات التلوث الحدود المسموح بها، وبالتالي حماية لفئات المجتمع ومرضى الجهاز التنفسي".

وفي البيان، بين مركز المناخ والبحث العلمي، أن "هذه المتحسسات ستوفر طرقا لرصد وتحديد مصادر التلوث سواء كانت صناعية ام طبيعية، وبالتالي وضع خطط للحد من التلوث مع تزويد بيانات دقيقة بالإمكان استخدامها من قبل الباحثين من طلبة الجامعات والدراسات العلمية لدراسة تأثيرات التلوث".