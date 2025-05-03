السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحية

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحّية في بغداد والمحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تثميناً لجهود الملاكات الطبية والصحّية أثناء جائحة كورونا، حصلت موافقة شياع السوداني على تخصيص اراضٍ سكنية مخدومة لهذه الشريحة في بغداد والمحافظات، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (34 لسنة 2020)، الذي تضمنت الفقرة الأولى منه توجيه الجهات ذات العلاقة بمنح الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، الذين لديهم تماسّ مباشر مع المصابين بفيروس كورونا حصراً، قطع أراضٍ سكنية مخدومة".

وأضاف البيان: "وبموجب هذه الموافقة، جرى التأكيد على وزارة الصحة في إعداد قوائم موحدة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (31 لسنة 2020) بعد أن يتم فرز اسماء المستفيدين سابقاً".

كما جرى توجيه مديرية البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بحسب البيان، بـ "الطلب من مديريات بلديات المحافظات تزويدها بقوائم أسماء الذين تم تسلميهم قطع أراض سكنية، وكذلك توجيه بلديات المحافظات في إيلاء موضوع توزيع الأراضي السكنية المخدومة للملاكات الطبية والصحية المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، الأهمية البالغة في التنفيذ".