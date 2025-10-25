السوداني يوافق على اعتماد شركة تركية لتشغيل مطار الموصل

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تشغيل مطار الموصل الدولي، من قبل شركة تركية.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن السوداني وافق خلال اتصال هاتفي على أن تكون شركة "إيكا" التركية المشغّل الرسمي لمطار الموصل الدولي، مؤكداً أن "الحكومة المحلية خُولت باستكمال جميع الشروط والإجراءات الخاصة بمتطلبات العقد".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة في طريق تشغيل مطار الموصل ليكون نافذة نينوى نحو العالم"، مشيراً إلى أن "الشركة التركية ستتولى إدارة المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية".

وأضاف الدخيل، أن "الحكومة المحلية ستكمل المتطلبات الفنية والإدارية للعقد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد افتتح مطار الموصل الدولي في وقت سابق، معلناً تشغيله مبدئياً للرحلات الداخلية، فيما تواصلت المفاوضات خلال الأشهر الماضية مع شركات تشغيل دولية لاختيار المشغّل الأنسب.

ويعد المطار من أبرز المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، إذ من المتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية ويعيد ربط الموصل بالعالم.