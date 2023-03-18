السوداني يواسي منتخب الشباب: يكفي انكم وصلتم الى النهائي

شفق نيوز/ علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على خسارة منتخب شباب العراق بنهائي بطولة آسيا.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شكراً لكم يا شبابنا على كل ما قدمتموه في هذه البطولة. يكفي أنكم وصلتم إلى المحطة النهائية منها وهو إنجاز يُحسب لكم برغم قوة الفرق التي واجهتكم".

واضاف "سنبقى داعمين لكم لأنكم أمل العراق ومستقبله الكروي. ننتظر تألقكم بكأس العالم للشباب".

وخسر منتخب شباب العراق امام نظيره الاوزبكي 0-1 في المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم دون 20 عاماً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي متراجعا، استغل هذا التراجع منتخب اوزبكستان ليحصل على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة واضحة لمدافع منتخب العراق سجاد مهدي للمهاجم الأوزبكي ونفذها بنجاح لاعب اوزبكستان رحمونا لييف في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وجرت المباراة النهائية في ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج ، عند الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد.