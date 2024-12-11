السوداني يهنئ بن سلمان بفوز السعودية في تنظيم مونديال 2034

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسختها التي ستُقام سنة 2034، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للرياض.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، من بن سلمان، وشهد البحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تم التأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق العربي المشترك، والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية، وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ووفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتصال الهاتفي شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.