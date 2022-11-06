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السوداني يهاتف محافظ النجف للاستفسار عن حريق "المدينة المائية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T08:56:01+0000
السوداني يهاتف محافظ النجف للاستفسار عن حريق "المدينة المائية"

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بمحافظ النجف ماجد الوائلي للاستفسار عن الحريق الذي طال المدينة المائية بالمحافظة.

وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ النجف تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء مستفسراً عن حادث الحريق الأخير الذي حصل في المركز التجاري (المدينة المائية) في النجف وعن حجم الأضرار".

وتابع البيان أن المحافظ أبلغ السوداني عن "تشكيل لجنتين الاولى تحقيقية بخصوص ملابسات الحادث والاخرى لجرد الاضرار لغرض مطالبة المستثمر بتعويض المتضررين".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، فجر أمس السبت، إخماد حريق المدينة المائية في محافظة النجف بمشاركة 50 عجلة إطفاء متخصصة من ثلاث محافظات.

من جانبه ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الخسائر المادية الناجمة عن الحريق لم تحصى بشكل دقيق حتى الآن، إلا أنها تخمن بمليارات الدنانير، مشيراً إلى أن النيران أتت على مجمعات كبيرة تحتوي على محال ملابس وعطور داخل المدينة المائية.

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