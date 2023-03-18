السوداني يناقش مع وجهاء "الفضيلية" الدكة العشائرية وسبل تطويقها ومحاسبة مرتكبيها

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد والتي تشهد نزاعات عشائرية باستمرار، وناقش معهم سبق تطويق "الدكة العشائرية" ومحاسبة مرتكبيها.

وجرت خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، "مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة، وأهمّ التحديات الاجتماعية والأمنية التي يواجهها الأهالي، بما فيها انتشار الجريمة والمخدرات".

كما شهد اللقاء متابعة الظواهر السلبية في المنطقة ومنها (الدكة العشائرية)، وسبل تطويقها ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون.

ووجّه السوداني بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة، واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد على ألّا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.

وأكدَّ رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالواقع المعاشي للمنطقة، من خلال الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.

وشدّد على أولوية معالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، فضلاً عن إكمال مستشفى الفضيلية. والعمل على رفع مستوى الأداء الأمني في المنطقة.