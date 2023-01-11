السوداني يمنع تنفيذ أي مشروع استثماري في محيط مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ وجهّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بمنع إقامة أي مشروع استثماري أو أي تصرف بالأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً خاص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها، مشدداً على إيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي.

وأكد على أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد.

وأضاف "لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني"، موجهاً الجهات المعنية باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد أوضحت في شهر تموز/ يوليو 2019، ان المشروع سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية ولا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين. وبينت ان لجنة قانونية فنية مشتركة قامت بتسليم شركة "دايكو" البريطانية الجنسية المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط.