السوداني يمنح وزيري التربية والتعليم صلاحية تعليق الدوام والتحول للإلكتروني

شفق نيوز- بغداد

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، منح وزيري التربية والتعليم العالي صلاحية تعليق الدوام والتحول إلى "التعليم الإلكتروني"، وفق المستجدات الأمنية، فيما حث الطلبة على الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي "في الوقت الحاضر".

وقالت وزارة التعليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة هه لو العسكري شارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتدارس خيارات المعالجة الممكنة للتحديات الراهنة وتأثيرها في مسارات التعليم في العراق.

وبحسب البيان، خلص الاجتماع الذي جرى بناء على طلب وزير التعليم العالي وبحضور وزير التربية ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والملاك المتقدم من الوزارتين ورئيس هيئة المستشارين والمدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق إلى عدد من التوصيات، منها: تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع التشكيلات واتخاذ القرارات المناسبة.

كما نصت التوصيات، على منح الوزير المختص صلاحية تعليق الدوام وفق المستجدات، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ تعويض أيام التوقف الاضطراري لاستكمال المتطلبات التعليمية خلال العطلة الصيفية.

وقرر المجتمعون، حث الطلبة في الوقت الحاضر على الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي.

واختتم المجتمعون بالتأكيد على أن حماية الطلبة والملاكات التعليمية تمثل أولوية قصوى مع قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمراجعة سياق التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم العالي في ضوء ظروف المنطقة.

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، أن استكمال العام الدراسي الحالي مرتبط بالأوضاع الأمنية، فيما وجّهت وزارة التعليم، الجامعات الحكومية والأهلية كافة، بضرورة استكمال إجراءات المنصات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية، خلال مدة أقصاها أسبوع.