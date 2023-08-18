السوداني يلغي جباية عبور "غير قانونية" لجسرين بمحافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ألغى جباية عبور "غير قانونية" للمركبات عبر جسرين شمال غربي المحافظة.

وقال محمد زيدان مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن جسرين تم انشاؤهما على نفقة خاصة من قبل مستثمرين في منطقة (الفتحة) وناحية الزوية و يربطان صلاح الدين بكركوك بعد تعرضهما للتدمير إبان الحرب مع تنظيم داعش.

وأوضح، أن جباية عبور جسر الفتحة 5 آلاف دينار، وجباية عبور جسر الزوية 5 آلاف دينار، وهي جبايات "غير قانونية"، مشيرا الى ان الموارد المائية اعتبرت الجسرين تجاوزا غير قانونيا.

وتابع زيدان بالقول: بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الاخيرة لقضاء بيجي واطلاعه على واقع الجسر امر بالغاء الجبايات غير القانونية و عبور المركبات مجانا".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار في وقت سابق قضاء بيجي للاطلاع على واقع عمل مصفاة بيجي ومشاريع الاعمار والخدمات في القضاء.