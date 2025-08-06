السوداني يلغي استثناءات القبول في الكليات العسكرية ويوقف صلاحيات وزيري الدفاع والداخلية

شفق نيوز- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الغاء استثناءات القبول في الكليات العسكرية، وإيقاف صلاحيات وزيري الدفاع والداخلية بهذا الصدد.

ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن أسماء المتقدمين الاحتياط وإعلان اسمائهم تعتمد حسب الأسبقية للتعويض فيما يخص المستقلين والمفصولين كأولوية للقبول حسب الضوابط.

وتضع السلطات الأمنية العراقية شروطاً دقيقة للتقديم إلى الكليات العسكرية، أبرزها أن يكون المتقدم عراقياً ومن خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها المختلفة، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالمعدل الدراسي، السيرة والسلوك، واللياقة البدنية.