رسمياً.."عباس البيضاني" مديراً لمطار النجف الدولي بصلاحيات واسعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد كلّف مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، عباس البيضاني، بإدارة وتشغيل مطار النجف الدولي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن التكليف تضمن منح البيضاني كافة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف إدارة وتشغيل المطار بكفاءة وفعالية.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتي بعد تكليف البيضاني في شهر نيسان الماضي، بتسيير أعمال مطار النجف، موضحا أن القرار الجديد يقضي بتكليفه رسميا وبصلاحيات واسعة.

وكان مجلس محافظة النجف قد صوت حينها على إعفاء علي الساعدي من مهام منصب مدير مطار النجف الدولي وتعيين عباس المهنا بمهام إدارة المطار بديلاً عنه لمدة 6 أشهر.

من جانبها قالت وزارة النقل العراقية، في بيان إن مدير عام إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني باشر مهام عمله مديرا لمطار النجف الدولي.

وقالت إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه السوداني، وأجرى فور وصوله المطار، جولة ميدانية في صالتي المسافرين.