السوداني يقرر منح فلاحي "أنظمة الري الحديثة" سعراً أعلى لمحاصيلهم

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، منح الفلاحين، الذين يعتمدون أنظمة الري الحديثة، سعراً أعلى لمحاصيلهم، فيما أشار إلى أهمية عمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، واستمع سيادته لعدد من الطروحات والمقترحات التي تتعلق بالفلاحين والمزارعين، وسبل النهوض بالقطاع الزراعي.

وأشار السوداني، إلى أهمية عمل الاتحاد وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين، مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي والنهوض به يعدّ من أولويات الحكومة وأهدافها، بعدم استمرار الاعتماد على قطاع النفط، وتوظيف الواردات النفطية لتطوير قطاعات أخرى ومنها الزراعة.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في صرف مستحقات الفلاحين، كما ستمنح الفلاحين والمزارعين، الذين يعتمدون الأنظمة الحديثة في الري، سعراً أعلى لشراء محاصيلهم من الذين يستعملون وسائل تقليدية، وقد جرى استيراد 12 ألف منظومة ري للمرة الأولى في العراق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اتفاقية إدارة المياه مع تركيا ستحقق نقلة نوعية بقطاع الزراعة في العراق، منوهاً إلى دعم الفلاحين بالأسمدة من خلال المنتج الوطني، وكذلك عن طريق رفع القيود عن استيرادها.