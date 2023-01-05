السوداني يقرر ترقية قادة عمليات وضابطين لرتب أعلى (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، ترقية أربعة من قادة العمليات بوزارة الدفاع وضابطين آخرين.

ووفقاً لكتاب موقع من السوداني بتاريخ اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، سيتم ترقية قائد عمليات نينوى، اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن، وقائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى زبير، إلى فريق ركن أيضاً.

كما سيصبح قائد عمليات كركوك اللواء الركن جبار نعيمة كرم والي، فريق ركن، وكذلك قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة مطر، فريق ركن.

أيضاً شملت الترقية العميد الركن وعد طاهر رشيد مصطفى، ليصبح لواء ركن، والمقدم هشام إسلام مصطفى صمد عميداً.