السوداني يفتح ملف مشاريع "الأمن الغذائي" ويعزل مسؤولاً في وزارة الإعمار بسبب الـ"commission"

شفق نيوز / عزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مديراً عاماً في وزارة الإعمار والإسكان من منصبه، كما وجه بفتح تحقيق بملف النسب والعمولات "commission" في مشاريع قانون الأمن الغذائي.

وأخبر مصدر في وزارة الإعمار والإسكان، وكالة شفق نيوز، أن "السوداني اعفى مديراً عاماً في إحدى شركات الوزارة، بعد 10 أيام من توليه مهام عمله، وأحاله للتحقيق في النزاهة على خلفية مساومة إحدى الشركات بعمولة تقدر بـ10٪ ؜عن المشروع المتفق عليه للإحالة".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء وجه أيضاً بفتح ملف موازنة مشاريع الأمن الغذائي واللغط الحاصل على طريقة إحالتها بالنسب والعمولات في المحافظات العراقية ومن بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى".

وأوضح أن "السوداني قد حصل على قاعدة بيانات لتلك المشاريع في المحافظات بعد معلومات وشكوك عن طرق إحالتها للشركات وبعمولات قد تتجاوز الـ10% من قيمة المشروع، والتأكد من سلامة إحالة تلك المشاريع".

وبحسب المصدر في وزارة الإعمار، فإن رئيس الوزراء، استفسر عن طرق الإحالة لشركات عليها شبهات فساد وترتبط بعلاقات مع سياسيين ومتنفذين في الحكومات المحلية.