السوداني يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء اليد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يقام في معرض بغداد الدولي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية هذه الفعاليات الثقافية التي تحظى باهتمام كبير، نظراً لدورها الثقافي، كما تنال أهميتها من الدور الذي تلعبه في مجال نشر المعرفة.

وأكد أن الحكومة داعمة لكل المبادرات الثقافية التي تسهم في تبادل الأفكار، وساندة لكل الجهود التي تحيي مثل هذه الفعاليات، وتعكس الجانب المضيء للعراق ببعده الثقافي والحضاري.