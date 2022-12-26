السوداني يفتتح مركزاً للطب النووي في البصرة

شفق نيوز/ افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وأكد السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز، أن الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي، وشدد على عزم الحكومة تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين.

وبحسب البيان، فأن مركز الكوثر للطب النووي في البصرة، يعد أول مركز متخصص في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبية، وتتوفر فيه خدمات تشخيصية متقدّمة على مستوى العراق والمنطقة، ومجهز بأجهزة وتقنيات حديثة لمعالجة مرضى السرطان وتشخيص الإصابات المبكرة للسرطان، وقد جُهز بأحدث مفاعل (سايكلوترون) من إنتاج شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

كما أجرى السوداني، صباح اليوم، زيارة تفقدية لمستشفى الجهاز الهضمي والكبد التخصصي في محافظة البصرة.

وبحسب مكتبه الاعلامي، فقد تابع السوداني سير تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وتفاصيل عمل أقسام المستشفى الذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العراق، ويضم أجهزة متطورة ترتقي بالواقع الصحي وتقدم الرعاية التخصصية للمواطنين.