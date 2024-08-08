تأكيدا لشفق نيوز .. السوداني يفتتح محطة كهرباء الدبس الغازية في كركوك

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميغاواط، وهي من المشاريع المتلكئة.

جاء ذلك عبر دائرة تلفزيونية، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني.

وكان مصدر مسؤول في كركوك قد كشف أمس الأربعاء، لوكالة شفق نيوز، أن السوداني يفتتح اليوم الخميس محطة الدبس الغازية الجديدة.

وكانت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق، عن إدخال الوحدة الثانية للمحطة إلى الخدمة وربطها بالشبكة الوطنية، وذكرت أن العمل مستمر لإدخال الوحدة الأولى وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 320 ميغاوات.

تجدر الإشارة إلى أن محطة الدبس الغازية جزء من عقد وقعته الحكومة العراقية السابقة مع الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وتم استكمالها بمساعدة شركة سايبر الإيرانية، وبمتابعة من حكومة السوداني.

وتواجه العراق أزمة مزمنة في توفير الكهرباء منذ عقود، حيث يشتكي السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر، خاصة في فصل الصيف.