السوداني يفتتح جسراً على نهر دجلة خاص بالمشاة

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم السبت، جسراً للمشاة على نهر دجلة، يعد الأول من نوعه في بغداد، يربط ضفتي مدينة الكاظمية ومنطقة الگريعات شمال بغداد، وأطلق سيادته عليه اسم جسر الحرية، ليكون معلماً معمارياً عصرياً وجديداً يضاف للعاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب السوداني ان الاخير أشاد "بجهود العاملين في شركات وزارة الإعمار والإسكان، وأيضاً جهود وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد والجهات الساندة الأخرى، مؤكداً أنّ الجسر جرى تنفيذه رغم فترات التأخير، وسيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموماً".

وأشار إلى أنّ "إطلاق اسم الحرية على الجسر، جاء لاعتبارات ودلالات مهمة لهذه المنطقة التي كان النظام المقبور يمنع تواصلها المباشر عبر الضفتين، لاسيما في أيام الزيارات، كما أن الزائرين سيتوجهون عبر هذا الجسر لأشهر سجين سياسي في التاريخ الإسلامي، الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

وأكد السوداني وجود خدمات إضافية للمشروع، بما يجعله مرفقاً سياحياً يليق بالكاظمية، وعموم مدينة بغداد وأهلها وضيوفها.

يُشار إلى أن جسر الحرية للمشاة نفذته شركة الفاروق للمقاولات العامة، إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ويبلغ طوله (225) م، وعرضه (14.5) م، ويشمل أربع استراحات جانبية، بواقع استراحتين في كل جهة، وبمساحة (315) م لكل استراحة، مع مسقفات معمارية ومنظومة للإنارة.