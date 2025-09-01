السوداني يفتتح الجامع النوري والمئذنة الحدباء في الموصل (صور)

شفق نيوز- بغداد

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب الموصل القديمة، بعد إعادة إعمارهما بتمويل من دولة الإمارات، وإشراف منظمة اليونسكو ضمن مشروع إحياء روح الموصل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن والوفد الحكومي المرافق للسوداني، شاركوا في مراسم الافتتاح وأدوا صلاة الظهر داخل الجامع بعد استكمال أعمال الترميم.

وشارك في المناسبة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين محليين وشخصيات بارزة من المدينة، وسط حضور رسمي وشعبي عكس أهمية الجامع ومئذنته كرمز تاريخي وهوية لأهالي الموصل.

الجامع الكبير النوري أو الجامع الكبير أو جامع النوري الكبير هو من مساجد العراق التاريخية ويقع في الساحل الأيمن (الغربي) للموصل. وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة الجامع الكبير.

بناه نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز التسعة قرون، يُعتبر الجامع ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، أعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1363هـ/1944م.