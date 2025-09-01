السوداني يغادر الموصل عبر مطارها الدولي بعد افتتاح جامع النوري وكنائس تاريخية

شفق نيوز- نينوى

غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عصر الاثنين، مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بطائرته الخاصة، عائداً إلى العاصمة بغداد، بعد ان افتتح العديد من المشاريع أبرزها جامع النوري.

ووفقاً لمصدر في محافظة نينوى، فإن ذلك جاء عقب سلسلة جولات أجراها السوداني في المدينة، وشملت الزيارة افتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، فضلاً عن كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة بعد إعادة إعمارها.

وأشار المصدر لوكالة شفق نيوز، إلى أن "زيارة السوداني إلى الموصل جاءت بمشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى وممثلين عن منظمة اليونسكو، ضمن مشروع (إحياء روح الموصل) الممول من دولة الإمارات، والذي أعاد الحياة لعدد من أبرز معالم المدينة التاريخية بعد الدمار الذي لحق بها إبان سيطرة تنظيم داعش".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد افتتح، صباح الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، إلى جانب كنيستي الساعة والطاهرة، بعد إعادة إعمارها بتمويل إماراتي وإشراف اليونسكو ضمن مبادرة إحياء روح الموصل.

وتُعد هذه المواقع من أبرز الرموز التي دمّرها تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة عام 2017.

كما أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، خلال كلمة ألقاها بافتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء: أن الدعم الإماراتي أعاد الروح لمعالم الموصل، معتبراً رسالة افتتاح جامع النوري هي أن "المدينة قادرة على النهوض بتكاتف أبنائها وشركائها".

من جهتها، أشادت عضو مجلس الوزراء الإماراتي ووزيرة الثقافة السابقة، نورة الكعبي خلال كلمتها في حفل الافتتاح، بالدور الفاعل لأهالي الموصل والحكومة العراقية وشركاء العمل الدوليين في إنجاح مشروع إعادة إعمار الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء.

وقالت الكعبي إن المشروع، "يجسد رؤية دولة الإمارات في اعتبار إعادة إعمار التراث مسؤولية إنسانية وأخلاقية ورسالة ثقة بالمستقبل".

إلى ذلك، اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في كلمة له خلال مراسم افتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في الموصل، أن إعادة إعمار هذا الصرح التاريخي تمثل "انتصار إرادة الحياة على ثقافة الموت، وانتصار الأمل على اليأس".

وأكد الحسان أن "هذا اليوم يبعث برسالة قوية للعالم بأن الموصل، رغم ما تعرضت له من دمار وجرائم إرهابية، قادرة على النهوض مجدداً، لتعيد الأمل إلى أهلها وتستعيد مكانتها الحضارية".