السوداني يعيد جدول ترقية ضباط الداخلية إلى الوزارة لإجراء بعض التعديلات

شفق نيوز- بغداد

أعاد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، جدول ترقية الضباط المنسوبين للداخلية إلى الوزارة، لإجراء بعض التعديلات عليه.

وأوضح مصدر أمني مخول، لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة جدول ترقية ضباط الداخلية، جاء تنفيذا لتوجيهات السوداني، حيث قام السكرتير الشخصي للقائد العام بهذا الإجراء الخاص بجدول ترقية الضباط لشهر تموز 2025".

وبين المصدر، أن إعادة الجدول جاء لغرض اتخاذ اللازم في احتساب (قِدم شهادتي الماجستير والدكتوراه) لأغراض الترقية".