السوداني يعلن 9 توصيات لتسهيل حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تسع توصيات لمعالجة المعوّقات التي تواجه حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية والمكاتب الجمركية والسيطرات الخارجية، من أبرزها منح صلاحيات لهيئة المنافذ الحدودية، ومرور الشاحنات من إقليم كوردستان دون الخضوع للفحص بالسونار.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني رئيس نقابة سائقي الشاحنات في العراق، وعدداً من أعضاء النقابة، من أجل الاطلاع على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فقد استمع الأخير إلى عرض شامل لمجمل طلبات وملاحظات سائقي الشاحنات، والعاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد على ضرورة حل هذه العقبات، وتشجيع جهود القطاع الخاص والشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمة النقل، وما تحمله من أهمية لاستمرار باقي القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء اطلع على التوصيات الصادرة من فريق الإصلاحات الجمركية المؤلف بالأمر الديواني (250613)، حيث سيُعقد يوم غد الخميس اجتماع لمناقشة آليات تنفيذها واعتمادها، والتي ستسهم في معالجة المعوّقات التي تواجه حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية والمكاتب الجمركية (السد، جيمن، دارمان) والسيطرات الخارجية، وتسهيل تقديمهم الخدمة، وفي ما يلي أبرز هذه التوصيات:

1- توجيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة للطرق الرئيسة، لمتابعة الأوزان المخالفة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من وزارة النفط.

2- قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بمنح الصلاحية لهيئة المنافذ الحدودية، لحجب العجلات الحمل وتقييد ادراجها ضمن استمارة المنتج المحلي، بموجب قرار قضائي للعجلات التي يثبت مخالفتها بتحميل ونقل مواد ممنوعة.

3- سماح وزارة الداخلية بمرور شاحنات الحمل الواردة من إقليم كوردستان عبر المكاتب الجمركية (جيمن ودارمان)، والمحملة بالبضائع المنتجة محلياً (المنتجات الحديدية ومواد البناء)، دون خضوعها إلى الفحص بالسونار.

4- قيام وزارتي الصناعة والزراعة، والهيئة الوطنية للاستثمار، بإلزام المشاريع والمعامل المسجلة لديها في منصة المنتج المحلّي، بإدراج العلامة التجارية كتابة وصورة.

5- قيام هيئة المنافذ الحدودية بمنع مبيت العجلات في ساحات التبادل التجاري في دول الجوار، وإنجاز إجراءاتها خلال 24 ساعة من دخولها الى المنفذ.

6- تواجد الهيئة العامة للجمارك في غرف التحكم عن بعد لأجهزة السونار في المكاتب الجمركية (جيمن، دارمان، السد)، لتثبيت حالات الاشتباه عليها.

7- اعتماد وزارة النقل مستند التسليم النهائي للبضائع، الممنوح للشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية كوثيقة رسمية، وإيجاد آلية لمنح مستند آخر للشاحنات، بعد مداورتها في ساحات التجزئة.

8- قيام قيادة العمليات المشتركة، بالسماح بمرور عجلات الحمل في الطريق الرابط بين (النخيب- الطريق السريع الدولي الكيلو 160)، على مدار 24 ساعة يومياً.

9- قيام وزارة النفط بتوفير مادة الكاز بمقدار 250 لتراً كل يومين، لعجلات الحمل القلاب.

وكان العشرات من سائقي الشاحنات نظموا اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، قرب تقاطع القدس بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، "نتيجة سوء المعاملة والخدمات في منافذ المنذرية ومندلي وكذلك تعرض عدد من السائقين للابتزاز في محطات الأوزان والسيطرات على الطرق"، وفق ما أخبر به ضياء صباح، وهو من منظمي الاحتجاج، وكالة شفق نيوز.

ويوم أمس الثلاثاء، نظم العشرات من سائقي الشاحنات، احتجاجات قرب منفذ "باوه محمود" في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بعد قرار يقضي بمنع مرور الشاحنات المحمّلة بالبضائع القادمة من منافذ إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب.

وتزامناً مع احتجاجات ديالى، جدد سائقو الشاحنات وأصحاب شركات النقل البري، احتجاجهم، أمس الثلاثاء، على الإجراءات الجمركية المفروضة عليهم في السيطرات الرابطة بين محافظة كركوك وإقليم كوردستان، لا سيما عند سيطرة "جيمن" بسبب الرسوم وكذلك التدقيق الأمني الذي يضطرهم أحياناً إلى قضاء أكثر من يوم بانتظار دورهم، ما كبّدهم خسائر مادية وزمنية كبيرة.

ويطالب المحتجون بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة من قبل الجمارك، وتبسيط الإجراءات الأمنية بما يضمن انسيابية العبور من دون تأخير.

كما دعوا إلى إشراك الشرطة المحلية في تنظيم حركة السير والإشراف على السيطرات، للحد من التجاوزات وضمان العدالة في التطبيق.

ويؤكد السائقون أن احتجاجاتهم ستتواصل لحين الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة قطاعية تخصهم، بل باتت تؤثر على جميع المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وتأخر وصول المواد.