السوداني يعلن عن إجراءات شاملة لمواجهة التلوث وتحسين البيئة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن إجراءات شاملة لمواجهة التلوث وتحسين البيئة في العاصمة بغداد، التي تشهد منذ أيام انتشاراً كبيراً لرائحة الكبريت.

جاء ذلك خلال حديث له في جلسة مجلس الوزراء الثانية والأربعين التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء في موضوع تلوث الجو في مدينة بغداد، مشيراً الى تقديم اللجنة المكلفة تقريرها بهذا الشأن، ومستعرضاً جملة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحفاظ على البيئة، حيث أكد أن التحديات البيئية تعد في مقدمة التحديات التي تواجهها الدولة اليوم.

وقال السوداني، إن ""التلوث يضاعف من تحديات التغيير المناخي، وهو نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع التي تسهم بالتلوث"، مبيناً أن "أجهزة الدولة تعمل على تقليل التلوث بالتشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة".

وتابع رئيس الوزراء، "بدأنا بتقليل حرق الغاز، وماضون في تصفير حرق الغاز مع عام 2028، ووقف انبعاث الغازات الدفيئة، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط"، مشيراً الى "تشكيل لجنة بخصوص تدوير النفايات وتوليد الكهرباء، وبدأنا العمل من خلال أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار، وبالتواصل مع شركات أجنبية".

وأكد السوداني، على "الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الاموال اللازمة لوزارة البيئة من اجل انجاز ما مطلوب منها"، داعياً الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الى استعراض المشاريع التي تبنتها الحكومة في برنامجها لمعالجة التلوث".

وقال رئيس الوزراء، "من اجل توفير الغطاء الاخضر اتجهنا الى ارض معسكر الرشيد، فبغداد تحتاج الى مساحات خضراء وقدمنا عائدات للمستثمرين من اجل تأسيس المشروع"، لافتاً إلى أن "مشروع مترو بغداد هو جزء من الحلول، وهذه المشاريع تعد نقلة نوعية في مسألة معالجة التلوث، ووجهنا الوزارات والجهات المعنية الإسراع بانجازها".