السوداني يعلن إطلاق قروض بلا فوائد لدور النشر العراقية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الحكومة التي يرأسها تعتزم إطلاق قروض بلا فوائد لدور النشر العراقية دعما منها للوسط الثقافي.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال احتفالية انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 24، مخاطبا العراقيين، "نعلن ان حكومتكم ستبقى داعمة للشأن الثقافي إيمانا منها بأن الثقافة أكبر من الأزمات"، مردفا بالقول إن "دعم الثقافة جزء من البرنامج الحكومي".

وأضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات لتسهيل عمل دور النشر، و سنطلق لهم قروضا بلا فوائد مثلما ندعم إقامة معارض الكتب في البلاد".