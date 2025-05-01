السوداني يعلن شمول العمال المضمونين بمنح القروض وقطع الأراضي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن مساواة العمال المضمونين بالقطاع الخاص مع الموظفين بمنح القروض وشمولهم بقطع الأراضي.

جاء ذلك خلال اجرائه زيارة إلى معامل شركة الشرق الأوسط للتعبئة والتغليف، أحد مشاريع القطاع الخاص في العاصمة بغداد، حيث قدم التهنئة إلى العاملين فيها ولجميع العمال في العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأعلن السوداني بهذه المناسبة، عن مساواة العاملين المضمونين في القطاع الخاص مع الموظفين بمنح القروض، وسيتم إصدار توجيه للمصارف بهذا الشأن، وكذلك شمولهم بقطع الأراضي السكنية، على أساس الخدمة والضمان وفق آلية سيتم إعدادها، وذلك في إطار التزام الحكومة بضمان حقوق الطبقة العاملة، وكذلك تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الحوار مفتوح مع النقابات وأرباب العمل والقطاع الخاص.

وأكد السوداني، مخاطباً العمال في موقع العمل، أن عملكم وعطاءكم جزء من عملية البناء في العراق، مشيداً بالمصنع الذي يعمل بتقنيات متطورة لإنتاج ما يغطي حاجة السوق المحلية ويصدر للخارج.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء، الى وجود رجال اعمال جادين، وطبقة عاملة متمكنة قادرة على الإنتاج والتصنيع بجميع المجالات، في ظل التوجه نحو التنمية والاعمار، وانتقال الحكومة الى التنفيذ العملي والتطبيقي الداعم للقطاع الخاص.

ونوه السوداني الى حرص الحكومة على تطبيق قانون حماية المنتج المحلي، مشدداً على أهمية التزام جميع المنافذ الحدودية بفقراته.