السوداني يعلن تأسيس منتدى المخترعين العراقيين

شفق نيوز / أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عمل هيئة المستشارين، على تأسيس منتدى المخترعين العراقيين، والعمل كذلك على مسوّدة قانون يرعى هذه الفئة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، مجموعةً من العلماء والمخترعين والمبتكرين والباحثين من أساتذة الجامعات، أصحاب براءات الاختراع والإبداع في المجالات الأكاديمية المختلفة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى عرض شامل للمقترحات التي تقدم بها الحضور، وأكد ترحيبه وإسناده كلّ الأفكار التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وتُسهم في حل المشكلات الخدمية والحياتية.

وأشار إلى "غنى العراق بثرواته البشرية وموارده الطبيعية، التي ما زالت بحاجة إلى الاستثمار الأمثل، وتحويل المشكلات إلى فرص اقتصادية خلّاقة ومنتجة".

وأكد السوداني، تصميم الحكومة على تقديم الدعم والاهتمام لهذا النشاط البنّاء والمبادرات الابتكارية، مشيراً إلى أنّ "هيئة المستشارين تعمل على تأسيس منتدى المخترعين العراقيين، ليكون مرجعاً لكلّ هذه العناوين العلمية المتميزة، فضلاً عن العمل على مسوّدة قانون رعاية العلماء والمبدعين؛ من أجل ضمان رعاية هذه الشريحة المنتجة".