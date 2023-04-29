السوداني يعلن تطوير مطار بغداد وتوسعته خلال 2023 ويؤشر تقصيراً بمستوى الخدمات

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولة في مطار بغداد الدولي ومرافقه الخدمية، وأعلن عزم الحكومة تطويره وتوسعته، في النصف الثاني من هذا العام.

واطّلع السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعموم مستخدمي المطار من المسافرين، كما استمع إلى آراء المواطنين وشكاواهم وتقييمهم الخدمات المتوفّرة في المطار".

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضمّ وزيري الداخلية والنقل والمسؤولين في سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، ومديري الأقسام والإدارات في المطار، أصدر خلاله عدة توجيهات تتعلق بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على إيجاد حلول جذرية وعاجلة للعراقيل التي تعيق تقديم خدمة متكاملة ونموذجية في مرفق يُعدّ واجهةً أساسيةً من واجهات العراق.

ونوَّه السوداني بمشكلة التأخير في استلام حقائب المسافرين العائدين، الأمر الذي يعدّ تقصيراً في مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركة المعنية، ما يستلزم معالجة سريعة لها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مراجعة دقيقة وقانونية للعقود المبرمة لتقديم الخدمات في المطار، وتحرّي مدى مطابقتها لواقع الخدمات التي يلمسها المسافرون، مشيراً إلى عزم الحكومة تطوير مطار بغداد وتوسعته، في النصف الثاني من هذا العام.